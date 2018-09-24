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    المخابرات الإيرانية تعتقل 22 شخصًا قدموا الدعم لمنفذي هجوم الأهواز

    09:35 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    المخابرات الإيرانية تعتقل 22 شخصًا قدموا الدعم لمنفذي هجوم الأهواز

    هجوم الأهواز

    كتب – محمد عطايا:

    أفادت وكالة "رويترز"، أن وزارة المخابرات الإيرانية تقول إنه تم اعتقال 22 شخصًا، قدموا الدعم اللوجيستي لمنفذي هجوم الأهواز.

    ونفذت جماعات مسلحة منذ أيام، هجومًا على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني، في منطقة الأهواز، ما أوقع 29 قتيلًا في حين بلغ عدد الجرحى 70، وفقا لما نقتله وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

    ونشرت وكالة أعماق، الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، مقطع فيديو لثلاثة رجال يستقلون سيارة، قائلة إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم على العرض العسكري الذي تقوم به القوات الإيرانية، بحسب وكالة رويترز البريطانية.

    وتحدث رجلان في الفيديو، باللغة العربية، عن الجهاد، بينما تحدث الثالث بالفارسية وقال إنهم يستهدفون الحرس الثوري الإيراني، وذلك بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الوكالة التابعة للتنظيم.

    وكانت كلًا من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتيهما عن الهجوم، لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك حتى وقت صدور الفيديو.

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