وزارة الدفاع الروسية تكشف “أدلة تورط” إسرائيل في إسقاط الطائرة

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل جديدة و"دامغة" بشأن تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة "إيل 20" في سوريا.

وأكدت في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن المعطيات الجديدة تبين استهداف صاروخ للدفاعات الجوية السورية طائرة إسرائيلية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المعطيات الجديدة لا تدل وإنما "تثبت" مسؤولية الطيران الإسرائيلي الكاملة عن حادث إسقاط "إيل 20"، موضحة أن تلك المعطيات الجديدة تبين أن صاروخًا للدفاعات الجوية السورية كان يستهدف طائرة إسرائيلية.

وتابعت أن كل تصريحات العسكريين في تل أبيب عن عدم ضلوعهم بـ"كارثة" إسقاط الطائرة السورية "كاذبة"، مشيرة إلى أن المقاتلة الإسرائيلية غيرت مسارها بسرعة فور إسقاط "إيل 20".

واستطردت الدفاع الروسية، أن رادارات لمنظومة "إس 400" الروسية في حميميم رصدت كل تحركات المقاتلات الإسرائيلية.

وأكدت أن التحركات الاستفزازية للطائرات الإسرائيلية كانت تهدد سلامة الطائرات المدنية بالمنطقة.

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تصرفات الطيران الإسرائيلي هي السبب الرئيسي لسقوط الطائرة الروسية "إيل 20" ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.

وأعلن الكرملين في بيان صحفي نقلته قناة روسيا اليوم، أن مكالمة هاتفية جمعت بوتين ونتنياهو بمبادرة من الجانب الإسرائيلي.

وناقش الطرفات ملابسات الحادث خلال مكالمة التي أكد فيها بوتين أن "الجانب الروسي ينطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي بالذات أصبحت السبب الرئيسي للمأساة".

كان الجيش الروسي ألقى باللوم على إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أسقطت القوات الحكومية السورية طائرة استطلاع روسية، في إطارة غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية.