روحاني يحذر واشنطن من حرمان إيران من حقها في تصدير النفط

نيويورك /طهران - (د ب أ)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية من مغبة انتهاج سياسات عدائية تجاه طهران، قائلا ان حرمان إيران من حقها في تصدير النفط سيكون "أمرا بالغ الخطورة".

وأوضح روحاني، خلال اجتماع مع كبار محرري عدد من وسائل الإعلام الأجنبية في نيويورك، ان "فرض الحظر على إيران لمنعنا من بيع نفطنا سيكون بالغ الخطورة، وإذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع إيران فعليه أولا العودة إلى الاتفاق النووي،" بحسب وكالة أنباء فارس.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن امس الأحد، أن الرئيس ترامب على استعداد للاجتماع مع روحاني، مضيفا أن مهمة التواصل تقع على عاتق روحاني.

وقال الرئيس روحاني "إن مشكلة إيران وامريكا لا تحل عبر تغيير الحكومات فقط، ولكننا شهدنا في الاعوام الاخيرة تحولا ايجابيا ومهما في العلاقات بين ايران وامريكا".

و ردا على سؤال حول احتمالات لقائه نظيره الامريكي على غرار القمة التي جرت بين كوريا الشمالية وامريكا بعد سلسلة من التهديدات المتبادلة ، قال روحاني "قضية كوريا الشمالية تختلف عن قضية ايران بشكل كامل" .

وردا على سؤال حول موقف ايران اذا ما انضمت اوروبا الى جانب اميركا في قضية الاتفاق النووي، قال روحاني ان ايران التزمت لحد الان بتعهداتها في الاتفاق النووي واذا ما التزمت الدول الخمس بتعهداتها فبامكاننا ان نصون الاتفاق النووي ولكن اذا كان الوضع غير ذلك فان من الطبيعي ان نتخذ نحن ايضا قرارنا في مثل هذه الظروف" .

وأفاد بأنه رغم أن امريكا خرجت من الاتفاق النووي فاننا مازلنا ملتزمين به.

وقال روحاني بان احد المسؤولين الاميركيين اطلق عقب اعتداء الاهواز الارهابي كلاما مثيرا للاستغراب حيث اعرب عن دعمه للارهابيين وحمل الحكومة الايرانية مسؤولية الحادث.

يشار إلى ان اكثر من 25 شخصا لقوا حتفهم واصيب اكثر من خمسين اخرين في هجوم استهدف عرضا عسكريا في مدينة الاهواز بمحافظة خوزستان .

وأعلنت حركة تحرير الاهواز وداعش المسؤولية عن الهجوم.