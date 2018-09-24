مستشار ترامب يعتبر خطط روسيا بتسليم دمشق منظمومة "إس 300" تصعيدًا

موسكو - (دب ا)

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الإثنين، أن تزويد روسيا لدمشق بمنظمومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس 300" تصعيدًا.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية تصريح بولتون الذي وصف فيه خطط روسيا لتسليم حليفتها بالمنطقة المنظومة الصاروخية بأنه تصعيدًا بارزًا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، أكد في وقت سابق اليوم أن قرار تسليم منظومات "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دول ثالثة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس هناك.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم: "وفقا لخبرائنا العسكريين، فإن سبب المأساة (إسقاط طائرة إيل-20 في المتوسط) كان تصرفات الطيارين الإسرائيليين المتعمدة".

ومن جانبه ، حمل الرئيس بوتين خلال الاتصال إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة، وأبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية، وتسلمها منظومة"إس-300"الحديثة".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ في وقت سابق اليوم نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي بخطط تسليم سوريا منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات .

وكان الجيش الروسي ألقى باللوم على إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أسقطت القوات الحكومية السورية طائرة استطلاع روسية، في إطارة غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية.