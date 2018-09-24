موسكو: تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس 300" يهدف لحماية العسكريين الروس

موسكو - (دب ا)

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" لسورية ليس موجها ضد دول ثالثة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس هناك.

وقال بيسكوف فى تصريحات نقلها موقع"روسيا اليوم" بعد إعلان وزارة الدفاع الروسيةعن قرار تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في غضون أسبوعين: "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "وفقا لخبرائنا العسكريين، فإن سبب المأساة (إسقاط طائرة إيل-20 في المتوسط) كان تصرفات الطيارين الإسرائيليين المتعمدة".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ في وقت سابق اليوم نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي بخطط تسليم سوريا منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات .

وبحسب الرئاسة السورية، أعرب" الاسد خلال الاتصال عن تعازيه للرئيس بوتين والشعب الروسي بحادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية (الـ 20) التي أدت إلى استشهاد العسكريين الروس الأبطال، الذين كانوا على متن الطائرة، والذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة في محاربة الإرهاب في سوريا".

ومن جانبه ، حمل الرئيس بوتين خلال الاتصال إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة، وأبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية، وتسلمها منظومة"إس-300"الحديثة".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم إن سوريا ستتسلم خلال أسبوعين صواريخ "إس 300" وستطلق قبالة السواحل السورية، التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات، إضافة الى منظومة عالية للتحكم المركزي بأنظمة الدفاع الجوي".

وكان الجيش الروسي ألقى باللوم على إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أسقطت القوات الحكومية السورية طائرة استطلاع روسية، في إطارة غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن روسيا التزمت على مدار السنوات الخمس الماضية بطلب إسرائيل بعدم تسليم نظام "إس-300" إلى سوريا المجاورة.

وأضاف البيان "أما اليوم فقد تغير الوضع".

وقال الجيش الروسي إن الطائرات الإسرائيلية كانت تناور وراء الطائرة الروسية، من نظام "إس-200" الذى تديره سوريا.

وتصر إسرائيل على أن طائراتها كانت موجودة بالفعل داخل المجال الجوي الاسرائيلي، عندما تم إسقاط الطائرة الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 روسيا.