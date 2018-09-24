أردوغان يلتقي رجال أعمال بارزين في برلين

برلين - (د ب أ):

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الرسمية لألمانيا نهاية هذا الأسبوع عددا من رجال الأعمال البارزين في ألمانيا.

وقال النائب البرلماني التركي المقرب من أردوغان، مصطفى ينر أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "من المؤكد أن هذا اللقاء سيُعقد عقب ظهر يوم الجمعة المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن ينر أوغلو نشأ في ألمانيا، وانتخب مؤخرا عضوا في مجلس رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وذكر ينر أوغلو أن من بين المشاركين في الاجتماع ممثلين عن شركات ألمانية كبرى. ولم يكشف النائب التركي عن أسماء المشاركين.

وأوضح ينر أوغلو أن اللقاء سيعقد على هيئة مائدة مستديرة، مضيفا أن الرئيس التركي يرغب في إجراء "حوار مباشر" مع الضيوف ويريد "منحهم فرصة لطرح أسئلة عليه في حوار شخصي".

تجدر الإشارة إلى أن توسيع العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا أهم موضوع بالنسبة لتركيا خلال زيارة أردوغان لألمانيا. وتعاني تركيا من أزمة نقدية كبيرة على خلفية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب مصير قس أمريكي معتقل في تركيا.

وتتردد بين مصادر حكومية تركية أنه من المأمول أن تنطلق من ألمانيا إشارات تهدئة للأجواء المتوترة بين الأسواق والمستثمرين على المستوى الدولي، وذلك عبر التخطيط لمشروعات استثمارية في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا.

ومن المقرر أن يزور أردوغان ألمانيا خلال الفترة من 27 حتى 29 سبتمبر الجاري.

وكان أردوغان زار ألمانيا خلال الأعوام الـ 15 الماضية أكثر من 10 مرات بصفته رئيس وزراء تركيا أو رئيس البلاد. وستكون الزيارة المرتقبة أول زيارة رسمية يقوم بها أردوغان لألمانيا بدعوة من الرئيس الألماني. ويتضمن بروتوكول هذا النوع من الزيارات، على خلاف زيارات العمل، استقبالا بمراسم عسكرية ومأدبة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان أيضا المستشارة أنجيلا ميركل، كما سيتوجه إلى مدينة كولونيا لافتتاح المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي-التركي في ألمانيا (ديتيب).