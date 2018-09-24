مسؤول إيراني بارز :"خوزستان طفل إيران الإسلامية إلى الأبد"

طهران - (د ب أ):

قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اليوم الإثنين إن انفضال خوزستان عن إيران حلم لايمكن أن يتحقق، مشيرا إلى أن حادث الأهواز الأخير تم تدبيره من خارج البلاد.

واضاف رضائي، في كلمة خلال مراسم تشييع جثامين ضحايا حادث مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان صباح اليوم الاثنين نقلتها وكالة أنباء ارنا: "ليعلم الأعداء أنه، وكما لايمكن فصل الطفل عن أمه، فإن خوزستان ستبقي إلي الأبد طفلا لإيران الإسلامية".

وقال :"إن إسرائيل وأمريكا ومنذ أشهر قامتا ببث دعايات مستخدمتين المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، لتحريكه ضد النظام والأمن الوطني، ولكنهما فشلتا بذلك".

وأضاف أن"الشعب في خوزستان، وفي طريق الثورة والدفاع المقدس، قدم الكثير من الدماء وأثبت صموده و تواجده في الساحة".

وبدأت صباح اليوم الإثنين مراسم تشييع جثامين ضحايا الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب ايران، الذى أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى يوم السبت الماضي.