ترامب يبدأ أسبوع الأمم المتحدة باجتماع يتناول مشكلة المخدرات عالميا

نيويورك - (د ب أ):

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الظهور الثاني له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك باجتماع رفيع المستوى حول مشكلة المخدرات على المستوى العالمي اليوم الاثنين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن الاجتماع سوف يركز على المعركة العالمية ضد سوء استخدام المخدرات – بما في ذلك تقليل تعاطي المخدرات وتقليص الإمدادات وتوسيع نطاق العلاج.

ووقعت نحو 120 دولة بالفعل على خطة العمل، وفقا لهيلي.

ووفقا لموقع "انترسبت" الأمريكي على الانترنت ،تطلب الوثيقة من الدول التوقيع على خطة من أربعة محاور لمكافحة مشكلة المخدرات وإعداد تقارير لمفوضية شؤون العقاقير المخدرة التابعة للأمم المتحدة خلال اجتماعهم المقرر في مارس 2019 .

ومن المتوقع أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو جوتيريش، ببيان خلال الاجتماع حول المخدرات. وكان جوتيريش قد جرَّم المخدرات عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال قبل 20 عاما تقريبا.

وأعلن ترامب تأييده لإصدار أحكام الإعدام ضد تجار المخدرات في إطار خطة لمكافحة إدمان الأفيون، والتي تسببت في إعلان حالة طوارئ صحة عامة في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأشاد ترامب بنظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذي أطلق حربا ضد المخدرات قتل خلالها آلاف الأشخاص وبذل "جهد لا يصدق بشأن مشكلة المخدرات" وفقا لترامب.

وكدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تستضيف الولايات المتحدة بشكل تقليدي اجتماع توقيع سنوي يوم الاثنين ، قبل أن يبدأ قادة العالم الإدلاء بكلماتهم يوم الثلاثاء. وكان اجتماع العام الماضي يدور حول إصلاح الأمم المتحدة.