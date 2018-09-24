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السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد في نيويورك

05:40 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد في نيويورك

الرئيس عبدالفتاح السيسي وكريستين لاجارد

كتب - (مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مقر إقامته بنيويورك، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وأشادت لاجارد، أثناء اللقاء بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها مصر لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

كما أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج.

ويتواجد الرئيس السيسي في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.

السيسي صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

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