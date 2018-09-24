السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي سُبل التعاون المشترك

نيويورك - (أ ش أ):

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليلة أمس الأحد، مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، وسبل تطوير التعاون بين مصر والبنك في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء أمس في مقر إقامته بنيويورك، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي في العديد من المشروعات في مختلف المجالات؛ بما في ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الدولي أكد مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية على نحو يجعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر.

وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري قدمًا، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية.​