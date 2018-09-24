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حول العالم في 24 ساعة: تنزانيا تبدأ دفن ضحايا العبارة الغارقة في بحيرة فيكتوريا

01:00 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: تنزانيا تبدأ دفن ضحايا العبارة الغارقة في بحيرة فيكتوريا

عبارة غارقة (أرشيفية)

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استهداف مقاتلات التحالف لطاقم عسكري للحوثيين في البيضاء، وإعلان مرشح المعارضة في المالديف فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بومبيو بالفوز بالحرب التجارية ضد الصين.

الملك سلمان اليوم الوطني السعودي المالديف إبراهيم محمد صليح بحيرة فيكتوريا مقاتلات التحالف العربي الحوثيين محافظة البيضاء

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