حول العالم في 24 ساعة: تنزانيا تبدأ دفن ضحايا العبارة الغارقة في بحيرة فيكتوريا
01:00 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استهداف مقاتلات التحالف لطاقم عسكري للحوثيين في البيضاء، وإعلان مرشح المعارضة في المالديف فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بومبيو بالفوز بالحرب التجارية ضد الصين.
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