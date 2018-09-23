أمير الكويت يعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات بولاية نابل

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، برقية عزاء إلى الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل شمال شرقي تونس والتي أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات.

وأعرب أمير الكويت ، في البرقية ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر ، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يمكن المسؤولين في تونس من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسي