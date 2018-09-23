بومبيو يتوعد بعدم التراجع عن الضغط على الصين متعهدًا بالفوز بالحرب التجارية

واشنطن (أ ش أ)

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الحكومة الصينية، من أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الضغط التجاري، متعهدًا بالفوز في الحرب التجارية مع الصين.

وقال بومبيو في حوار تلفزيوني -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن واشنطن ليس لديها أي نية للتراجع عن سياسات التجارة العدائية تجاه الصين، مضيفًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "ستفوز" بالحرب التجارية.

وأضاف "الحرب التجارية من قبل الصين ضد الولايات المتحدة ظلت مستمرة لسنوات، لكن هذه الإدارة مختلفة في أنها عازمة على الفوز بتلك الحرب التجارية"، مؤكدًا أن ترامب مستعد للاستمرار في تصعيد الضغط التجاري ضد الصين لطالما يستغرق الأمر حتى تتحقق الأهداف المرجوة.

وأكد بومبيو أن واشنطن ستحصل على النتيجة التي تجبر الصين على التصرف بالطريقة التي تجعلها قوة عالمية، والتي تتمثل في أن تتحلى بالشفافية وحكم القانون وعدم سرقة الملكية الفكرية والالتزام بالمبادئ الأساسية للتجارة حول العالم.

يذكر أن مسؤولين صينيين ألغوا، أمس السبت، محادثات تجارية كان مخطط إجرائها هذا الشهر مع الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عن جمارك إضافية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية، قبل أن ترد بكين بجمارك قيمتها 60 مليار دولار على واردات أمريكية.