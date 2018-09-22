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    التحالف: اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

    09:11 م السبت 22 سبتمبر 2018
    التحالف: اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

    كتب - محمد عطايا:
    أعلنت التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، في المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".
    وعلى مدار الأشهر الأخيرة استهدف الحوثيون المدعومين من إيران السعودية بصواريخ باليستية عشرات المرات، ووصلت في مرات إلى العاصمة الرياض.
    ولكن أغلب الصواريخ الحوثية كانت تستهدف مدينة سعودية واحدة، هي جازان الواقعة جنوبي غرب البلاد والمطلة على شواطئ البحر الأحمر.

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