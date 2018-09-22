خامنئي يأمر بتقديم المجرمين في حادثة الأهواز إلى القضاء الإيراني

طهران (د ب أ)

أمر المرشد الأعلى الإيراني، علي الخامنئي، اليوم السبت الجهات المعنية في بلاده برصد تحركات المرتبطين بحادث "الاعتداء الارهابي" في الأهواز واعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن خامنئي أدان وبشدة "الاعتداء الإرهابي على الاستعراض العسكري في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان"، مؤكدا أن "هذه الحادثة المروعة تظهر مرة أخرى خبث وقسوة أعداء الشعب الإيراني"، دون الإشارة إلى طرف معين.

وقال خامنئي "إن هؤلاء الإرهابيين الذين هاجموا النساء والأطفال والأبرياء مرتبطون بأدعياء حقوق الانسان الكاذبين والمدلسين".

وأمر المرشد الأعلى الجهات المعنية برصد تحركات المرتبطين بحادث الاعتداء الارهابي في الاهواز واعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء.