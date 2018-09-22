بوتين ولوكاشينكو يتوصلان إلى تسوية مشكلة الرسوم النفطية ومدفوعات الغاز

موسكو (أ ش أ)

توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، إلى تسوية نهائية للمسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الخام الروسي ومدفوعات مينسك عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، أنه بناء على مبادرة من الجانب الروسي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد الرئيسان على عدد من القضايا التي جرت مناقشتها في سوتشي أمس الجمعة.

وأوضح المكتب الصحفي أنه جرى حل مسألة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإدخال الأموال إلى الميزانية البيلاروسية من الرسوم الجمركية على النفط الخام ومدفوعات بيلاروسيا عن الغاز الطبيعي الذي تقدمه شركة "غازبروم " الروسية.

وكان الرئيس الروسي قد التقى نظيره البيلاروسي أمس الجمعة في سوتشي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الزراعة والصناعة والتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروسيا.

وأكد بوتين خلال اللقاء أنه يتعين على الحكومتين الروسية والبيلاروسية التوافق حول عدد من المواضيع وحل قضايا الطاقة والزراعة.

يشار إلى أن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا تأسست في أبريل عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروسيا وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والجمركية والمالية والقانونية والإنسانية والثقافية.