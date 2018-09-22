رئيس جنوب السودان يدعو الأحزاب المعارضة لسرعة تتفيذ اتفاقية السلام

الخرطوم (أ ش أ)

دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مجموعة الأحزاب المعارضة في بلاده، لتسريع الخطى في تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت مؤخرا في أديس أبابا، مطالبا إياهم بتقديم أسماء مرشحيهم للمشاركة في آلية التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمجموعة الأحزاب المعارضة برئاسة بيتر ميانق.

وقال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، مايكل مكوي، في تصريح صحفي، إن اللقاء جمع الرئيس سلفاكير مع الأحزاب المعارضة بهدف بداية تنفيذ الاتفاقية وبناء الثقة، منوها بأن الرئيس سلفاكير دعا الأحزاب المعارضة لتقديم أسماء مرشحين للمشاركة في آليات تنفيذ الاتفاقية.

وأكد مكوي أن مجموعة الأحزاب المعارضة، أكدت جديتها في تنفيذ الاتفاقية تحت قيادة الرئيس سلفاكير، وجاهزيتها في تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية .

ومن جانبه، أكد بيتر ميانق رئيس مجموعة الأحزاب المعارضة بدولة جنوب السودان، جاهزيتهم في تنفيذ الاتفاقية والعمل على تذليل كل الصعاب من أجل استقرار الأوضاع الأمنية في بلادهم، منوها بأنهم سيعملون سويا مع الرئيس سلفاكير لتنفيذ الاتفاقية.