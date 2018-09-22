باكستان تقدم التعازي في ضحايا هجوم الأهواز الإيرانية

القاهرة - (مصراوي):

ندد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني، محمد فيصل، بالاعتداء الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في مدينة أهواز الإيرانية، وذلك خلال الاستعراض العسكري في المدينة بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" الذي تحيي فيه إيران ذكرى الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال فيصل، اليوم السبت، في تغريدة له علي تويتر، إن الحكومة الباكستانية تندد بالهجوم الإرهابي علي الاستعراض العسكري في مدينة أهواز والذي أدي استشهاد وإصابة عدد من الحاضرين في المراسم.

كما قدم فيصل تعازيه لأسر ضحايا الهجوم، مؤكدًا أن الحكومة الباكستانية تستنكر كل أشكال الإرهاب.