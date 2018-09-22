ارتفاع عدد المُصابين في هجوم الأهواز الإيرانية إلى 60 شخصًا

القاهرة - (مصراوي):

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في الأهواز الإيرانية، ايرج نظري، اليوم السبت، وصول عدد جرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في الأهواز، إلى 60 شخصًا.

وأكد نظري، تأهب جميع المراكز الطبية والمشافي في الاهواز لتقديم الخدمات الطبية والعلاج للجرحى والمتضررين من هذا الهجوم الارهابي، قائلا، لايوجد أي نقص في هذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية.

كانت وكالة "إرنا"، أعلنت على لسان مصدر مسؤول في مدينة أهواز عن ارتفاع عدد القتلى إلى 24 شخصًا، والذي رجح ارتفاع هذا العدد لكون بعض المصابين في حاله حرجة.

,قامت عناصر إرهابية مُسلحة، اليوم السبت، بتنفيذ هجوم على مراسم الاستعراض العسكري للقوات المُسلحة الإيرانية في مدينة أهواز جنوب غربي البلاد، وذلك بالتزامن مع بدء اليوم الأول لـ"أسبوع الدفاع المقدس".

وبدأت القوات المُسلحة الإيرانية باستعراض قدراتها العسكرية، صباح اليوم السبت، بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس" وهو الذكرى السنوية للحرب المفروضة على إيران، بين عامي 1980 و1988.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الاستعراض العسكري بدأ في جوار قبر الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية، بمشاركة وحدات الجيش المحمولة والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي.

وبعد ساعات قليلة من بدء المراسم؛ تسلل عددًا من الإرهابيين إلى الموقف الخلفي لمكان إجراء الاستعراض العسكري، وقاموا بإطلاق الرصاص نحو المراسم ومنصة القادة العسكريين، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق المراسم لإطلاق النار من مسافة أقرب، بحسب وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.