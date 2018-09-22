نائب إيراني: البرلمان يناقش غدًا الهجوم الإرهابي على الأهواز

القاهرة - (مصراوي):

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي نجفي خوشرودي، اليوم السبت: إن أعضاء اللجنة سيناقشون غدًا حادث مدينة أهواز الإرهابي وجوانبه الذي حدث خلال إجراء استعراض عسكري في المدينة الواقعة جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" عن البرلماني قوله، إن اللجنة ستتابع الملف بعناية بمشاركة المسؤولين الأمنيين للبلاد.

وأضاف أن الحادث بيّن "دعم بعض دول المنطقة وخارجها لهذه الجماعات التي لا تعرف سوي لغة الغطرسه والعنف والإغتيال"، على حد وصفه.

وأكد خوشرودي، أنّ ايران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الحادث واصفاً الارهاب بأنه لاحدود له.

وأدى الهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز الأغيرانية، غلى مقتل 42 وإصابة 53 آخرين،بينهم طفل وامرأة، نُقلوا ميعًا إلى مستشفيات المدينة للعلاج.

ويأتي العرض العسكري في أول أيام "أسبوع الدفاع المقدس" التي تقيمه إيران إحياءً لذكرى الحرب العراقية عليها، في عام 1980.