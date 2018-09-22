أحزاب يمنية تدين استمرار مسلسل الاغتيالات في عدن

صنعاء- (د ب أ):

أدانت قوى أحزاب يمنية، اليوم السبت، استمرار مسلسل الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها.

وقال بيان مشترك لـ 12 حزبا يمنيا تلقت وكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ)، نسخة منه، إن "استهداف الناشطين السياسيين من أي حزب أو فئة كانت، هو استهداف للحياة السياسية برمتها وتجريف خطير لأسس التعايش والسلم الاجتماعي، والسير بالبلاد نحو الفتنة والإضطرابات خدمة لأجندات مشبوهة لاتريد الخير والإستقرار لليمن".

ووصفت الأحزاب مسلسل الاغتيالات في عدن بأنه "عمل عدواني إجرامي يراد من ورائه تقويض مؤسسات الدولة وإجهاض دعائم الشرعية وخلق حالة الإرباك في البلاد، ولا يخدم سوى جماعات العنف والفوضى ويصب في مصلحة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني وإطالة عمره، وزعزعة ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها الأمنية".

وحملت الأحزاب السلطات الأمنية في محافظة عدن كامل المسؤولية عن ضبط الأمن وحماية المواطنين والقيام بواجباتها في ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وشهدت مدينة عدن الخاضعة للسلطات الحكومية الشرعية، اغتيالات واسعة خلال الأشهر الماضية، طالت شخصيات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (اخوان مسلمون)، ورجال دين، كان آخرها استهداف الناشط في حزب الإصلاح علي الدعوسي، ومحاولة اغتيال الناشط الإصلاحي دبوان غالب واعتقال آخرين في محافظة أبين (جنوبي اليمن).