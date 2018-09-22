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بوتين يعزّي الرئيس الإيراني في ضحايا هجوم الأهواز

12:32 م السبت 22 سبتمبر 2018
بوتين يعزّي الرئيس الإيراني في ضحايا هجوم الأهواز

بوتين

القاهرة - (مصراوي):

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الإيراني حسن روحاني تعازيه في ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

وشدد بوتين، حسب بيان صدر عن الكرملين، في برقية بعث بها إلى روحاني، على استعداد موسكو لتكثيف التعاون مع طهران في مجال مكافحة "شر الإرهاب"، معربا عن استيائه إزاء "الجريمة الدامية" التي أودت بأرواح 24 شخصا على الأقل.

وأبدى بوتين أمله في إجبار جميع المتورطين في الهجوم على تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن ما حدث في الأهواز اليوم "يذكّر بضرورة محاربة الإرهاب بلا رحمة في جميع أشكاله".

وقدم بوتين أصدق تعازيه إلى أهالي ضحايا الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

بوتين هجوم الأهواز حسن روحاني عرض عسكري

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