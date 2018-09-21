السفارة الأمريكية ببيروت: لبنان شريك أساسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

بيروت (أ ش أ)

أكدت السفارة الأمريكية في بيروت، أن لبنان شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق القانون، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والحفاظ على التراث الثقافي من خلال منع الإتجار بالآثار.

وذكر بيان صادر مساء اليوم عن السفارة الأمريكية، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، زار لبنان لإعادة تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة بالشراكة اللبنانية – الأميركية.

وأضافت السفارة أن "راي" ناقش في اجتماعاته مع الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من كبار المسئولين اللبنانيين - القضايا المتعلقة بتطبيق القانون والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان.

وأشارت السفارة إلى أن الزيارة تلقي الضوء على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقتها مع لبنان، والالتزام المستمر بأمن الولايات المتحدة ولبنان.