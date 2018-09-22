أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

أبرز عناوين الصحف: كيف خدعت إسرائيل واشنطن وقضت على أحلام الفلسطنيين؟

12:30 ص السبت 22 سبتمبر 2018
أبرز عناوين الصحف: كيف خدعت إسرائيل واشنطن وقضت على أحلام الفلسطنيين؟

القاهرة - مصراوي:

كتبت صحيفة "التايمز" ان قمة سالزبورغ "أثارت أزمة في الحكومة"، مضيفة أن الوزراء قد يرغمون ماي على التخلي عن خطتها التي تطلق عليها اسم "تشيكرز"، فيما قال سيث أنزيسكا، المؤرخ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، إن مصر وإسرائيل، احتفلتا هذا الأسبوع، بالذكرى السنوية الأربعين لتوقيع معاهدة كامب ديفيد، ونشرت صحيفة التايمز تقريراً لمارك بينتس بعنوان "الروس: الحرب السورية كلفتنا الكثير".

عناوين الصحف اسرائيل واشنطن القضية الفلسطينية الحرب السورية

الخبر التالى:

موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان