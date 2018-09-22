أبرز عناوين الصحف: كيف خدعت إسرائيل واشنطن وقضت على أحلام الفلسطنيين؟

القاهرة - مصراوي:

كتبت صحيفة "التايمز" ان قمة سالزبورغ "أثارت أزمة في الحكومة"، مضيفة أن الوزراء قد يرغمون ماي على التخلي عن خطتها التي تطلق عليها اسم "تشيكرز"، فيما قال سيث أنزيسكا، المؤرخ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، إن مصر وإسرائيل، احتفلتا هذا الأسبوع، بالذكرى السنوية الأربعين لتوقيع معاهدة كامب ديفيد، ونشرت صحيفة التايمز تقريراً لمارك بينتس بعنوان "الروس: الحرب السورية كلفتنا الكثير".