إصابة 5 أشخاص بينهم 3 رُضع في عملية طعن بنيويورك

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عاملة فى مركز لرعاية الأطفال داخل منزل في مدينة نيويورك، طعنت ثلاثة أطفال رضع وبالغين اثنين، قبل أن تحاول الانتحار بقطع شرايين معصميها ولكن الشرطة احتجزتها.

وقالت خوانيتا هولمز مساعد قائد الدوريات الأمنية في شرطة مدينة نيويورك بمؤتمر صحفي: إن "المرأة نفذت عملية الطعن قبل الفجر في منطقة كوينز وحالتها حاليا مستقرة، وليس لدى الشرطة أي معلومات عن الدوافع المحتملة لهذا الهجوم".

وقالت الشرطة إن العاملة البالغة من العمر 52 عاما متهمة بطعن رضيعتين ورضيع تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أيام وشهر، وهم حاليا في المستشفى ولكن حالتهم مستقرة.

وطعنت المرأة أيضًا رجلًا في الحادية والثلاثين من عمره يعتقد أنه والد أحد الرضع وامرأة في الثلاثينات من عمرها في مركز رعاية الأطفال الليلي. وقالت الشرطة إن سكينا وساطورا ملطخين بالدماء عثر عليهما في موقع الحادث.

وقالت هولمز إن تسعة أطفال وعددا من الآباء والأمهات كانوا داخل المنزل عندما وقع الهجوم.

وقال توماس أنتونيتي المتحدث باسم الشرطة، إن المصابين البالغين كانا يعيشان في المنزل، فيما كانت منفذة الهجوم تعمل في مركز الرعاية ولكنها لم تكن تسكن في ذات البناية.