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ماكرون خلال لقائه عباس: فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية

09:41 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
ماكرون خلال لقائه عباس: فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونان

باريس (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونان بلاده تدينسياسةالاستيطان الإسرائيلية التي استمرت وتكثفت خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح ماكرون - خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - أن "فرنسا تدعم بشكل كامل استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرًا إلى "رغبة فرنسا في التعبئة في المجال الدبلوماسي لتغيير الوضع الذي لم يعد معقولاً".

وأكد قصر الاليزيه أن "ماكرون وعباس بحثا الوضع في قطاع غزة والحاجة للقيام بكل شيء لتحسين الوضع الإنساني، كما بحثا المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينيةوحركة حماسبهدف التوصل إلى تسوية فلسطينية، وتدعم فرنسا هذه الجهود وتدعو الرئيس عباس وحماس إلى المشاركة الكاملة فيها للسماح بعودة السلطات الفلسطينية إلى غزة وإجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة".

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ماكرون محمود عباس سياسة الاستيطان إسرائيل

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