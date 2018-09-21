المجلس الأوروبي: موقف الحكومة البريطانية في مفاوضات بريكست "متصلب"

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن موقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) صارم ومتصلب بشكل مثير للدهشة.

إلا أن تاسك شدد - في بيان أصدره اليوم الجمعة ونقلته قناة (يورونيوز) الإخبارية - على موقفه السابق الذي وصف فيه خطة (تشيكرز) التي وضعتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي للخروج، بأنها تطور إيجابي في نهج لندن، وبأنها ستقلل الآثار السلبية للبريكست.

ويأتي بيان تاسك بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقدته ماي، اليوم، وقالت فيه إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي في طريق مسدود في مفاوضات الخروج من التكتل، وذلك في أعقاب رفض قادة أوروبا - خلال قمتهم التي عقدت في مدينة سالزبورج النمساوية أمس - خطة (تشيكرز).

وأضاف تاسك : "قررنا أنه من أجل مصلحة المفاوضات، وبدافع الاحترام لجهود رئيسة الوزراء البريطانية، سوف نعامل خطة تشيكرز كخطوة في الطريق الصحيح".

واختتم تاسك بيانه بالقول إن الاتحاد الأوروبي وقادته يحترمون تمامًا قرار الشعب البريطاني الذي عبر عنه في استفتاء عام 2016 بالانفصال عن الاتحاد.

وكان رئيس المجلس الأوروبي وجه، أمس، انتقادات حادة لخطة ماي، قائلاً إنها تخاطر بسلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وحدود أيرلندا الشمالية، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع بمثابة إذلال لرئيسة الوزراء البريطانية بعد يومين من المحادثات في سالزبورج.