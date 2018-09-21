ملك الأردن يؤكد ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين

عمان- نيويورك (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الملك عبدالله الثاني -خلال لقائه في نيويورك اليوم الجمعة بحضور الملكة رانيا العبدالله عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة- على أن لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وبحسب الديوان الملكي الهاشمي، لفت الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، إلى أهمية دور المنظمات اليهودية في دعم الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وتناول اللقاء التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة دعم الوكالة لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

كما جرى استعراض الأزمات التي تمر بها المنطقة، والمساعي المبذولة لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

ومن جهة أخرى، التقى الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب وعقيلته هيلدا شواب.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين الأردن والمنتدى، حيث ستستضيف المملكة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة العاشرة منذ 2003 في شهر إبريل من العام القادم في منطقة البحر الميت، بمشاركة مئات الشخصيات السياسية وقادة الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

يشار إلى أن الأردن استضاف أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2017، وستكون اجتماعات العام القادم هي المرة العاشرة التي تعقد في المملكة من أصل 17 على مستوى المنطقة.