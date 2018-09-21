السفيرة المصرية بالنرويج تفتتح معرضا للآثار المصرية في أوسلو

القاهرة (أ ش أ)

افتتحت د. ماهي حسن عبد اللطيف سفيرة مصر لدى النرويج، معرضاً للآثار واللوحات التاريخية المصرية باسم صور مصر - Images of Egypt - بالمتحف النرويجي للتاريخ الثقافي.

وذكرت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن المعروضات شملت عدداً من القطع الأثرية المصرية المُستقدمة من أكبر متاحف العالم كما كمتاحف فيكتوريا وألبرت بلندن ومتحف أورساي بباريس ومتحف المتروبوليتان بالولايات المُـتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى نسختين أصليتين من كتاب وصف مصر لنابليون بونابرت.

وألقت السفيرة المصرية الكلمة الافتتاحية، حيث أشارت إلى أن الحضارة المصرية الخالدة هي المُلهمة والمُؤثرة فيما تلاها من حضارات غربية وإنسانية بما شملته من موروثٍ ثقافي وقيمي، الأمر الذي دفع فناني وأُدباء وشُعراء العالم إلى استلهام العديد من الرموز الفرعونية في أعمالهم، والمعروض جزءٍ منها داخل المعرض، مؤكدةً على أن مصر كانت ولا زالت وستبقى مُلهمةً للعالم أجمع بتاريخها العظيم ودورها المُؤثِّر على مدار التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى ما لا نهاية.

وتضمّنت الكلمة أيضاً الإشادة بالدور النرويجي في التعريف بهذه القيم الإنسانية، وهو دور مُهمٌ للتواصل بين الشعوب والحضارات المُختلفة بما يحمله من تأثير ثقافي مُتبادل.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً كثيفاً تخطى الثلاثمائة زائراً في أولى أيام المعرض المُقرّر استمراره لمدة ثلاثة أشهر، كما شارك في الحفل لفيفٌ من السُفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومُمثِّلون عن الخارجية النرويجية في مُقدّمتهم مُدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء الجالية المصرية.

في السياق ذاته، أقامت سفيرة مصر لدى النرويج حفل عشاء بدار السكن، دُعا إليه أكاديميون من ذوى الصلة بالتاريخ ومن القائمين على تنظيم المعرض، وتمّت خلاله مُناقشة الترتيبات الخاصة بالمعرض بما يضمن نجاحه وخروجه بالصورة اللائقة باسم مصر وبعظمة تاريخها.