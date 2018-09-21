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لافروف: موسكو لن تتدخل في انتخابات البوسنة المقررة الشهر المقبل

08:35 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
لافروف: موسكو لن تتدخل في انتخابات البوسنة المقررة الشهر المقبل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

سراييفو (أ ش أ)

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، خلال زيارة له إلى البوسنة، بأن بلاده لن تتدخل في الانتخابات العامة في البوسنة المقررة الشهر القادم.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم عن وزير الخارجية الروسي لافروف قوله، بعد محادثاته مع المسؤولين في عاصمة البوسنة سراييفو، إن بلاده ستحترم نتائج الانتخابات العامة في البوسنة المقررة في السابع من أكتوبر المقبل ولن تدعم أي حزب، مؤكدًا "سنحترم دائمًا اختيار الشعب البوسني وسنعمل مع أي شخص يختارونه، نحن لا ننصح أبداً شعوب الدول الأخرى حول ما يجب عليهم أن يصوتوا له".

ودعا لافروف إلى تحقيق مزيد من التعاون مع البوسنة، متعهدًا في الوقت نفسه بدعم وحدة البلاد، مضيفًا أن الغرب يفرض "خياراً خاطئاً" على شعوب المنطقة إما أن ينضموا للاتحاد الأوروبي أو أن يقتربوا أكثر من روسيا.

انتخابات البوسنة وزارة الخارجية الروسية سيرجي لافروف البوسنة

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