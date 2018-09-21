الشرطة البرازيلية تعتقل أحد كبار ممولي حزب الله

برازيليا (أ ش أ)

أعلنت السلطات البرازيلية القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة: "أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيجواسو الحدودية، اليوم".

وكانت باراجواي أعلنت في أواخر أغسطس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق بركات.

وجاءت المذكرة بعد أن أمر رئيس باراجواي، ماريو عبده بينيتيز، بفتح التحقيق بشأن الرجل، في خطوة اعتبرت تحولا في سياسات حكومات في أمريكا اللاتينية بشأن "غض الطرف" عن نشاطات الميليشيات.

يذكر أن بركات قد حصل على جنسية باراجواي عام 1989، لكنها سحبت منه في عام 2003 بموجب قرار من محكمة العدل العليا، إلى أن تمكن في أبريل الماضي من الحصول على جواز سفر جديد.

وينتمي بركات لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في "منطقة الحدود الثلاثية" بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بركات عام 2004 لتمويله حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006.