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سلفاكير يصل الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان

07:27 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
سلفاكير يصل الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان

سلفاكير ميارديت و عمر البشير

الخرطوم (أ ش أ)

وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الجمعة، إلى الخرطوم، تلبية لدعوة الرئيس السوداني عمر البشير، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام بالقصر الجمهوري بمناسبة توقيع اتفاقية تنشيط سلام الجنوب.

وأوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إنه سيتم خلال الاحتفال تكريم الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار، تقديرا للجهود التي بذلاها مما مكن الوساطة السودانية من النجاح في تحقيق المصالحة في وقت وجيز، منوها بأنهما قدما الكثير من التضحيات التي جعلت السلام أمرا متاحا وتسريع الخطى لتوقيع اتفاق السلام بوتيرة سريعة.

وأضاف الوزير أن الرئيس سلفاكير سيجري خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس البشير، ورياك مشار، ومجموعة سوا بقيادة جابريال سامسون ولام أكول ، وكذلك مجموعة المحتجزين السابقين بقيادة دينق ألور وبعض الأحزاب المعارضة الأخري.

ونوه وزير الخارجية بأن الرئيس سلفاكير سيلتقي مع القادة الجنوبيين للتشاور حول أنجع السبل لوضع اتفاقية السلام موضع التنفيذ، والنظر في إمكانية الاتفاق علي حكومة الفترة الانتقالية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 8 أشهر، وخلق أجواء ودية تساعد في تنفيذ الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار وتجاوز أي خروقات أو إشكالات قد تظهر في وقت آخر.

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