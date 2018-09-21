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الجيش اليمني يقتل قياديا في تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة

06:17 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
الجيش اليمني يقتل قياديا في تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة

قوات الأمن اليمنية ارشيفية

صنعاء (أ ش أ)

نجحت قوات الأمن اليمنية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تنفيذ عملية نوعية ضد أحد الأوكار الإرهابية لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية خوره بمحافظة شبوة اليمنية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصدر يمني قوله، مساء اليوم الجمعة، إن العملية أسفرت عن مقتل نايف الصيعري الدياني أحد قياديي التنظيم، واعتقال ثلاثة آخرين، موضحا أن العملية الأمنية تأتي استمرارا لجهود قوات الأمن اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتأتي هذه الخطوة وفق عمليات أمنية وعسكرية تسير في خط متواز لملاحقة التنظيمات الإرهابية داخل اليمن، والقضاء عليها وحماية للشعب اليمني من الميليشيات الإنقلابية، إلى جانب العمل العسكري لإعادة الشرعية للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة ميليشيا الحوثي.

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الجيش اليمني يقتل قياديا في تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة
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