عباس: لم نرفض المفاوضات أبدًا.. ونتنياهو كان دائم الرفض



القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولته لم ترفض المفاوضات كما يقول الإسرائيليون، بل كان نتنياهو هو من يرفض دائمًا، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية..

وأكد عباس في حديث للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في العاصمة باريس اليوم الجمعة: "نحن قلنا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة، ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين يرفضون المفاوضات، أنا أتحداهم أن مرة واحدة دُعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا، بل كان الرفض دائما من نتنياهو".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أننا "مستعدون أن نذهب الى المفاوضات سرية أو علنية، ويكون الوسيط الرباعية الدولية ودول أخرى، ونحن نرحب بأي دولة أوروبية أو عربية، مع أن العرب يرفضون أن يكونوا وسيطا، ونشكرهم دائما على مواقفهم معنا عبر التاريخ".

وتابع "أبو مازن"، "أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي مع الرئيس ترامب وسيحدثه بما تحدثنا، إنما نحن على ثقة من موقف فرنسا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان، وأمس شاهدت على التلفاز اجتماع مجلس الأمن وشاهدت مندوب فرنسا ماذا تكلم، وما قاله نحن والفرنسيون نفتخر به".

وفي رده على سؤال حول إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين قال إن: "الفرنسيين يهتمون بهذا الموضوع ويدرسونه أكثر ويعتقدونه من أهم المواضيع التي يجب أن تحوز على اهتمامهم".

وتابع: "إن الأوروبيين يعملون بجدية للتعويض عما قامت به أمريكا، بخصوص "الاونروا"، وبالمناسبة قالوا ان عدد اللاجئين 40 الفا وطبعا نحن لدينا 6.5 مليون لاجئ".

وقال عباس في ختام تصريحاته: إن "فرنسا من أهم الدول الأوروبية، واعتقد أنها ستقود موقفا أوروبيا لا نعرف متى، ولن نصّر على أن نعرف متى لكن الرئيس الفرنسي حريص على أن يكون هناك موقف أوروبي قادر على أن يلعب هذا الدور".