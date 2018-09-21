حكومة الوفاق: سقوط 96 قتيلًا منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس

طرابلس (د ب أ)

قالت "إدارة شؤون الجرحى" التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الجمعة، إن 96 شخصًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات نهاية أغسطس الماضي.

وأضافت الإدارة أن الاشتباكات أسفرت عن جرِح 444 شخصا، جروح 138 منهم بسيطة، فيما وُصِفت جروح 306 منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الاشتباكات أودت بحياة 11 شخصا أمس الخميس، منهم 5 مدنيين، و3 عسكريين، و3 من العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وإصابة 33 شخصا وفُقدان شخص.

وأشارت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إلى إجلاء 123 عائلة من مناطق الاشتباك، وإغاثة 264 عائلة أخرى.

وبدأت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في 26 أغسطس الماضي ودارت لنحو 9 أيام قبل أن تتوقف على إثر التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم التوقيع عليه في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وتجددت الاشتباكات يوم الثلاثاء الماضي بعد خرق الهدنة، وازدادت حدِّتها منذ مساء الأربعاء الماضي بين قوات "اللواء السابع" القادمة من مدينة "ترهونة" والمعروفة باسم "الكانيات" وقوات "لواء الصمود" التي يقودها "صلاح بادي" القادم من "مصراتة" من جهة، وتشكيلات مسلحة تتبع حكومة الوفاق في طرابلس، أبرزها كتائب "ثوار طرابلس" و"غنيوة" و"النواصي" و"قوة الردع الخاصة".

وتدور الاشتباكات بشكل أساسي في مناطق "طريق المطار" و"مشروع الهضبة" جنوب طرابلس، وكذلك مناطق "خلة الفرجان" و"وادي الربيع باتجاه جنوب الشرق".