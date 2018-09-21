استشهاد شاب وإصابة 41 آخرين في "مظاهرات العودة" الفلسطينية

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب في العشرينات شرق قطاع غزة.

وأكد القدرة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هوية الشاب لا تزال مجهولة.

من ناحية أخرى، أصيب 41 مواطنًا بجروح مختلفة، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

ونقل مراسل الوكالة، عن مستشفيات القطاع، أنه تم نقل 30 إصابة للمستشفيات، بينهم 21 بالرصاص الحي، منهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة، خلال قمع قوات الاحتلال لمئات المواطنين المشاركين في مسيرات شعبية سلمية انطلقت مساء اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان مئات المواطنين بدأوا بالتوافد إلى مناطق مراكز مخيمات العودة على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، وتحديداً شرق مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسطه، وشرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، للتأكيد على حق العودة للديار الفلسطينية، للأسبوع السادس والعشرين على التوالي.