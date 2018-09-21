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    لافروف: العقوبات الأمريكية مظهر للمنافسة غير النزيهة

    02:25 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    لافروف: العقوبات الأمريكية مظهر للمنافسة غير النزيهة

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - أ ش أ

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، أن بلاده تفعل كل ما يلزم كي لا تعتمد على الدول التي تتصرف بهذا الأسلوب مع الشركاء.

    ووصف لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - العقوبات الأمريكية بأنها مظهر للمنافسة غير النزيهة، مشيرا إلى أن النظام المالي الحالي ابتذل نفسه وقد تقوضت الثقة به.

    وتابع "ليست هذه المرة الأولى التي تصبح فيها المشاكل الدولية الخطيرة التي تؤثر على العديد من أعضاء المجتمع الدولي رهينة للدورات الانتخابية، ولكن هذا نهج قصير النظر للغاية، لأن الثقة في المبادئ الحالية للنظام النقدي الدولي تتقوض بشكل خطير، ويفكر المزيد والمزيد من البلدان في كيفية تجنب أي اعتماد على هذا النظام النقدي الدولي".a

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    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العقوبات الأمريكية روسيا

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