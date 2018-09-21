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    موريتانيا: أكبر مأساة للعرب ما وقع في فلسطين

    02:25 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    موريتانيا: أكبر مأساة للعرب ما وقع في فلسطين

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

    نواكشوط- (د ب أ):

    قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أكبر مأساة عرفها العرب هي " مأساة فلسطين وما قامت به اسرائيل منذ 1948".

    وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة أن "مآسي العرب والمجتمع العربي واضحة سببها أولا إسرائيل منذ 1948 ما حدث في فلسطين، لكن ما عاشه العرب في السنوات الأخيرة كان مأساة أكبر بسبب الإسلام السياسي وحركاته المتطرفة التي خربت الأوطان وأراقت الدماء".

    وقال إن "تسييس الدين أحدث مأساة أكبر مما قامت به اسرائيل وأن الدول العربية حطمها الإسلام السياسي وهذا ما لم يقم به البعثيون والناصريون والشيوعيون".

    وأضاف "هذه الحركات التي كانت تحكم الدول العربية لم تحطم الدول العربية مثلما حطمها الإسلام السياسي، لذا وفي المحصلة إسرائيل أكثر إنسانية من هؤلاء وخسائر العرب في حروبها مع إسرائيل أقل من خسائرهم اليوم حين حمل الإسلاميون السلاح ضد الدول".

    وأكد أن بلاده ليست دولة علمانية "لكننا لا نقبل أن تتبنى الدين حركة سياسية وليس مقبولا ولم يعد مقبولا ولن نقبل ذلك في المستقبل"، في إشارة لحزب "تواصل الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ14 نائبا".

    محمد ولد عبد العزيز مأساة فلسطين اسرائيل موريتانيا التطرف

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