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    القبض على داعشية عقب وصولها إلى ألمانيا

    12:24 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    القبض على داعشية عقب وصولها إلى ألمانيا

    الشرطة الألمانية - أرشيفية

    كارلسروه- (د ب أ):

    ألقت السلطات الألمانية في مطار دوسلدورف اليوم الجمعة القبض على شابة ألمانية-جزائرية انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا.

    وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية أن الشابة، وتدعى سارة أو تم ترحيلها من تركيا إلى ألمانيا.

    وكانت واقعة سارة أثارت ضجة في وسائل الإعلام، حيث كانت طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 15 عاما عندما سافرت إلى سورية عام 2013.

    وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت سارة في سورية مطلع عام 2014 من مقاتل داعشي منحدر من ألمانيا، كما تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت أعمال حراسة لدى التنظيم.

    وفي مطلع عام 2018 سافرت سارة إلى تركيا، وسلمت نفسها لسلطات الأمن هناك.

    ومن المقرر عرض سارة على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق اليوم.

    تنظيم داعش ألمانيا سوريا مطار دوسلدورف الشرطة الألمانية

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