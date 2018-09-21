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    تأكيد وفاة حوالي مئة شخص في حادث غرق عبارة في تنزانيا

    12:32 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    تأكيد وفاة حوالي مئة شخص في حادث غرق عبارة في تنزانيا

    أرشيفية

    دار السلام- (د ب أ):

    ذكر مسئول إقليمي في تنزانيا اليوم الجمعة أنه تأكدت وفاة 97 شخصا في حادث انقلاب عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا.

    وكانت العبارة "إم في نييريري" قد انقلبت أمس الخميس.

    وأضاف جون مونجيلا المفوض الإقليمي لميناء موانزا على ساحل بحيرة فيكتوريا أنه تم انقاذ مئة شخص بعد انقلاب العبارة.

    وكان غواصون متخصصون قد وصلوا إلى الموقع من أجزاء مختلفة من البلاد صباح اليوم الجمعة لتسريع عمليات الانقاذ.

    وتابع مونجيلا أنه تم انتشال 44 جثة بحلول مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، لكن كان يتعين وقف عمليات الانقاذ ليلا بسبب ضعف الرؤية.

    وانقلبت العبارة أثناء رحلتها بين بوجولورا وجزيرة أوكارا الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد.

    وتشير التقديرات الاولية إلى أن العبارة كانت تقل على متنها اكثر من 300 راكب.

    وقالت هيئة الخدمات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية التنزانية (تيميسا) التي توفر صيانة للعبارات في البلاد إن العبارة غرقت على بعد عدة أمتار فقط من المرسى بالقرب من جزيرة أوكرا بمنطقة يوكيريوي.

    ومازال سبب الكارثة قيد التحقيق اليوم الجمعة.

    وتشيع الحوادث في بحيرة فيكتوريا التي تمتد بين تنزانيا وأوغندا وكينيا.

    تنزانيا حادث غرق انقلاب عبارة بحيرة فيكتوريا جون مونجيلا

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