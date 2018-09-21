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    بريطانيا تسعى لتشكيل محكمة دولية بشأن "أعمال وحشية" ضد مسلمي الروهينغا

    12:04 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    بريطانيا تسعى لتشكيل محكمة دولية بشأن "أعمال وحشية" ضد مسلمي الروهينغا

    وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

    (بي بي سي):

    علمت "بي بي سي" أن الحكومة البريطانية تعد خطة لمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

    ويسعى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أجل تشكيل محكمة دولية لكي يمثل هؤلاء القادة أمامها، ومن المتوقع أن يعمل على حشد دعم دولي لهذا الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة قد اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي واعتداء على الأطفال وعمليات قتل جماعي وتدمير قرى بالكامل، وبعض هذه الأعمال الوحشية نفذت ضد الروهينغا.

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