صحيفة روسية: موسكو بحاجة إلى إسرائيل للحد من الوجود الإيراني في سوريا

موسكو - أ ش أ

اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" أن الكرملين بحاجة إلى إسرائيل للحد من الوجود الإيراني في سوريا.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم (الجمعة) تحت عنوان " هل سترد روسيا على مأساة "إيل-20"؟ أن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئيس الروسي أعلن أن روسيا ستدرس بالتفصيل البيانات الإسرائيلية بشأن إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا. مشيرة إلى أنه برغم النقاط الغامضة في هذا الحادث، إلا أن الأمر الواضح والمرجح أن موسكو لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل، التي تتهمها روسيا بالتسبب في الحادث في ظل اعترافها بأن الطائرة أسقطت بصاروخ سوري.

وتضيف الصحيفة الروسية أن إسرائيل ضرورية جدا للكرملين للحد من الوجود الإيراني في سوريا. لافتة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على تفاصيل تحليق جميع الطائرات في المنطقة، بما فيها الطائرة "إيل-20" كما عرضتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة.

وأضافت أن الرئيس بوتين يستند إلى هذه المعلومات في تصريحاته وفي اتصالاته، ومع ذلك وبعد اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إرسال قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو مع جميع البيانات المتعلقة بالحادث.

ويقول الخبير الروسي ،أنطون مارداسوف، للصحيفة إن كل ما صدر عن القيادة الروسية هو استعراض نوايا حازمة لشرح أسباب مقتل العسكريين الروس"، مشيرا إلى أنه كان يتعين تهديد إسرائيل بصورة مباشرة.

ويضيف الخبير الروسي:"أن روسيا وإسرائيل ستتفقان على طرق متطورة للتبليغ عن طلعات الطائرات الإسرائيلية، على أن لا تقترب من المواقع الروسية".

ويرى مارداسوفردا أنه ينبغي على روسيا تعزيز وسائل الدفاعات الجوية في سوريا، موضحا أن توريد منظومات صواريخ متوسطة المدى حديثة إلى سوريا غير كاف.

أما ألكسندر شوميلين، كبير الباحثين في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيقول للصحيفة:" إن روسيا ستستمر بالضغط على إسرائيل في أي مفاوضات معها لأشعارها بذنبها، وإن إسرائيل ستتظاهر بالتفاهم وإنكار كل شيء لأن هذا متبع وشائع عندهم".