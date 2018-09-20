بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

طرابلس (أ ش أ)

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جميع الفرقاء خاصة الميليشيات التي يقودها صلاح بادي، إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت يعتبر من جرائم الحرب.

وحذّرت البعثة الأممية في تغريدة نشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، من استمرار القتال في العاصمة طرابلس، إذ توعدت كل العابثين بالأمن بالملاحقة الجنائية الدولية"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس.

وطلبت البعثة الأممية من المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.

كانت المواجهات المسلحة في طرابلس، تجددت منذ أمس الأربعاء، بين الكتائب الموالية لحكومة الوفاق وميليشيات "لواء الصمود" التي يتزعمها صلاح بادي والداعمة لحكومة الإنقاذ السابقة، في الأحياء الجنوبية للعاصمة، في ثاني خرق لإطلاق النار الذي وقعته الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة.