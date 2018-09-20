جوتيريش: لا نجاح لمفاوضات الكوريتين بدون نجاح مفاوضات واشنطن وبيونج يانج

نيويورك (أ ش أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المفاوضات ما بين الكوريتين لن تنجح ما لم تتزامن معها مفاوضاتٌ أمريكية كورية شمالية ناجحة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وصف نتائج القمة ما بين رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ان، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج اون، بأنها "كانت إيجابية"، مشيرة إلى أن حدوث تقدم في العلاقات ما بين واشنطن وبيونج يانج يُعد من ناحية أخرى أمراً ضرورياً.

وأضاف جوتيريش أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على استعداد لبدء مفاوضات مرة أخرى مع كوريا الشمالية مشيداً بما وصفها "شجاعة" و"تصميم" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

وحول هذه المفاوضات، أشار الأمين العام إلى أنه "يتمنى أن تأتي بالنتيجة التي نريدها جميعاً" وهي نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "في سياق الأمن والسلام الإقليميين".