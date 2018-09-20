"البنتاجون": بولندا ليست جاهزة لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

واشنطن - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن مساحة الأرض التي اقترحتها الحكومة البولندية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها لن تكون واسعة بشكل يسمح للقوات الأمريكية بإقامة قاعدة دائمة فيها.

وأوضح إسبر - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الأرض التي اقترحها الرئيس البولندي أندريه دودا لن توفر مساحة كافية لإقامة المنشآت المخصصة لتدريب القوات الأمريكية.

وذكر المسؤول الأمريكي أن هذه الأراضي ليست كافية فيما يتعلق بالمساحة ومجالات المناورة وميادين الرماية، مضيفا "نحن بحاجة على سبيل المثال إلى ميدان رماية كبير من أجل رماية المدفعية، إلا أن الأرض التي اقترحتها بولندا ليست كبيرة بالقدر الذي يتيح لنا المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها".

وكان دودا قد أعلن أمس الأول - في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - أن بلاده تعرض تقديم ملياري دولار للولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة فيها بهدف تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الروسية المحتملة، واقترح تسمية القاعدة باسم "فورت ترامب" أو "قلعة ترامب".