إعادة انتخاب رئيس وزراء اليابان زعيما للحزب الحاكم

طوكيو - (أ ش أ):

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أنه تمت إعادة انتخاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لمدة 3 سنوات أخرى.

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان آبي قد أعرب - في وقت سابق - عن ثقته في مدى لياقته الجسدية والذهنية للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة، مشيرا إلى أنه حصل على تأييد ساحق من الشعب الياباني عندما دعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة العام الماضي.