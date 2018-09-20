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إعادة انتخاب رئيس وزراء اليابان زعيما للحزب الحاكم

08:35 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
إعادة انتخاب رئيس وزراء اليابان زعيما للحزب الحاكم

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ):

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أنه تمت إعادة انتخاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لمدة 3 سنوات أخرى.

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان آبي قد أعرب - في وقت سابق - عن ثقته في مدى لياقته الجسدية والذهنية للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة، مشيرا إلى أنه حصل على تأييد ساحق من الشعب الياباني عندما دعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة العام الماضي.

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي طوكيو

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