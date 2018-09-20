الصين وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون وحماية النظام التجاري التعددي

بكين - سنغافورة - (أ ش أ):

اتفقت الصين وسنغافورة على تعزيز التعاون الثنائي وحماية النظام التجاري التعددي على نحو مشترك.

جاء ذلك خلال لقاء في سنغافورة بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) هان تشنغ، ونائب رئيس وزراء سنغافورة تيو تشي هين.

وتعهد الجانبان - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الخميس - بدعم الاجتماع المقبل للمجلس الصيني - السنغافوري المشترك للتعاون الثنائي من أجل تحقيق نتائج إيجابية وتدعيم المحادثات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وحث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا الدولية والإقليمية، وانتهاز مناسبة الذكرى الـ15 لصياغة الشراكة الاستراتيجية بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين والآسيان.

ودعا هان الصين وسنغافورة إلى الحماية المشتركة للنظام التجاري التعددي القائم على القواعد، والإسهام في تحقيق الاستقرار والرخاء للعالم وللمنطقة.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء سنغافورة تيو تشي هين، إن بلاده تتطلع إلى العمل مع الصين من أجل تعزيز الربط بين استراتيجيات التنمية الخاصة بها ومبادرة (الحزام والطريق)، مبديا استعداد سنغافورة للعمل مع الصين لحماية نظام تجاري تعددي مفتوح وقائم على القواعد.