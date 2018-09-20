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رئيس الوزراء الصيني: نسعى لتبني تخفيضات ضريبية

08:07 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
رئيس الوزراء الصيني: نسعى لتبني تخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج

بكين - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، أن بلاده ستقوم بمزيد من التخفيض لضريبة القيمة المضافة وجعل الخصومات في ضريبة الدخل الفردية أكثر عدالة وأكثر تبسيطا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين.

وقال لي إن "ارتفاع الإيرادات الضريبية كان أسرع من النمو الاقتصادي منذ النصف الثاني من عام 2017 لأن أرباح الشركات تزيد بمعدل ثابت"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني أنه سيتم التعامل مع الشركات الخاصة والأجنبية على قدم المساواة في الضرائب.

وقال إنه يجب على الصين أن تقلل بشكل كبير من معدل الرسوم على الضمان الاجتماعي.

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ضريبة القيمة المضافة الاقتصادي العالمي

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