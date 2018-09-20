ترامب يعتزم ترشيح داريل عيسى لإدارة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية
02:21 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
واشنطن - (د ب أ):
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح العضو الجمهوري بالكونجرس داريل عيسى لمنصب مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض.
وتساعد وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الشركات في توفير وظائف للأمريكيين من خلال تصدير السلع والخدمات الأمريكية لصالح مشروعات تنموية في الاقتصادات الناشئة، حسب وكالة بلومبرج.
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