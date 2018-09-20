الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج قمة الكوريتين

وكالات:

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش رحب، الأربعاء، بنتيجة القمة التي عقدت بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، وقال إن "الوقت حان لاتخاذ إجراء ملموس".

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة مستعدة "لتقديم مساعدة إضافية للطرفين بأي طريقة يعتبرنها مناسبة"، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت في بيونجيانج بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.